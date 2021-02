Minksagen: Ministerier afviser anmodninger om aktindsigt på stribe

En række ministerier har med enslydende begrundelser valgt at afvise anmodninger fra medier om at få udleveret dokumenter, som kan kaste lys over, hvordan det gik til, da statsminister Mette Frederiksen (S) sammen med en gruppe ledende ministre traf beslutning om – uden lovhjemmel – at aflive alle mink.

Det vil, mener både Statsministeriet, Justitsministeriet og Fødevareministeriet være skadeligt for den kommende undersøgelse af sagen, hvis pressen får indsigt i dokumenterne.

Statsministeriet har netop afvist en anmodning fra Politiken, der i november bad om aktindsigt i regeringens beslutning. Ministeriet har »vurderet, at dokumenter og oplysninger, som du har søgt aktindsigt i, forventes at være centrale for den kommende kommissionsundersøgelses arbejde, hvorfor en udlevering af materialet på nuværende tidspunkt vil kunne være skadelig for gennemførelsen af undersøgelsen«.

Samme svar fik Politiken fra Justitsministeriet på et ønske om at få aktindsigt i den mail, som Miljø- og Fødevareministeriet sendte til Justitsministeriet kort tid før statsministerens pressemøde 4. november. I mailen advarede Miljø- og Fødevareministeriet om, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle mink.

Miljø- og Fødevareministeriet modtog samme anmodning 25. november, men ingen af ministerierne nåede at behandle sagen inden for de 7 dage, som er lovens hovedregel. 10. december blev et flertal i Folketinget enige om at undersøge sagen, og så blev anmodningen afslået.