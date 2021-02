På jagt efter narko i fængslerne: 62.430 gennemrodede celler og 30.431 urinprøver

Der er typisk to fængselsbetjente til stede, når en celle i et af landets fængsler skal undersøges for ulovlige genstande, og hver gang tager det 15-20 minutter at gennemrode cellen. I 2019 – tallene for 2020 er ikke opgjort endnu – foretog Kriminalforsorgen hele 62.430 af den slags såkaldte cellevisitationer.

Det fremgår af et nyt svar fra Justitsministeriet til Folketingets Retsudvalg, hvor Dansk Folkepartis Karina Adsbøl har stillet en række spørgsmål angående problemerne med indsmugling af narkotika i fængslerne.

Den hyppige gennemsøgning af fængselsceller har til formål ikke blot at finde narkotika, men også andre ulovlige genstande. Kriminalforsorgen oplyser dog til retsudvalget, at der desuden blev taget 30.431 urinprøver i fængslerne i 2019. Det er en stigning i forhold til tidligere år.

I det hele taget bruger Kriminalforsorgen store ressourcer i indsatsen mod indsmugling af narko i fængslerne. Adgangskontrollen er skærpet, antallet af cellevisitationer og urinprøvetagninger er steget voldsomt, og narkotikahunde bliver jævnligt sendt rundt for at snuse inden for murene. Kriminalforsorgen kan dog ikke svare på, hvor mange mandskabstimer indsatsen mod narko kræver årligt.