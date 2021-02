»Det lugter af forskelsbehandling« siger ekspert om Venstres nye indvandre- og flygtningeudspil

Venstres nye udlændinge- og flygtningeudspil er på kant med menneskerettighedskonventionen.

Det vurderer chefkonsulent med speciale i ligebehandling ved Institut for Menneskerettigheder, Tine Birkelund Thomsen.

»Som udspillet er formuleret, lugter det af direkte forskelsbehandling på grund af national oprindelse, og det kan være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention«, siger hun.

Udspillet, som blev præsenteret på et pressemøde onsdag, skal sørge for, at flere flygtninge og indvandrere kommer i arbejde. Det vil Venstre gøre ved blandt andet at sænke integrationsydelsen, fordi »der skal være en mærkbar gevinst for flygtninge og indvandrere ved at påtage sig et job«.

»Hvis man kan gå fra Helman til Hundige, så kan man også gå ned i parken og samle skrald«, sagde Venstres integrationsydelsesordfører Morten Dahlin onsdag.