Passagerflugt fra busser og tog kostede staten over tre milliarder kroner sidste år

Mens danskerne følger anbefalingerne om at passe børn og arbejde hjemme, kører busser, tog og metro videre for fuld køreplan. Staten kompenserer for det manglende salg af billetter og for ekstra rengøring og andre udgifter til at holde smittespredningen nede, og nu har Transportministeriet gjort regningen for sidste år op: 3,25 milliarder kroner.

»Det er vanvittigt mange penge. Der er ikke noget, jeg hellere ville have gjort, end at bruge dem til at forbedre den kollektive trafik«, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Han afviser, at regningen er for høj, og henviser til, hvad der var sket, hvis staten ikke havde betalt for at holde busser og tog kørende.

»Vi havde haft markant færre tog og busser. Endnu flere ville have investeret i en bil for at kunne komme på arbejde, og det havde givet en sundhedsmæssig udfordring«, siger Benny Engelbrecht med henvisning til, at færre afgange havde betydet flere passagerer per afgang.

»Intet tyder på, at kollektiv transport har været en stor smittespreder«, understreger ministeren.