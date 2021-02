Fængselsbetjent: Vi spilder tit tiden, når vi leder efter narko

Der er typisk to fængselsbetjente til stede, når en celle i et af landets fængsler skal undersøges for ulovlige genstande. Mens den indsatte venter, gennemroder fængselsbetjentene de få kvadratmeter, som udgør den indsattes hjem. Madrassen bliver løftet, vasketøjet bliver endevendt, låget bliver skruet af tandpastatuben, og private papirer bliver bladret igennem. Formålet er at finde mobiltelefoner, våben, narkotika eller andre ting, som det ikke er tilladt at være i besiddelse af i Kriminalforsorgens institutioner.

Et svar til Folketingets Retsudvalg viser, at der i 2019 blev foretaget 62.430 af de såkaldte cellevisitationer.

En stor del af undersøgelserne er dog det rene spild af tid, mener Bo Yde Sørensen, der er formand for Fængselsforbundet, som repræsenterer fængselsbetjentene.

»Mange af mine kollegaer siger ligeud, at de bruger en masse tid på det her, selv om de godt ved, at det kommer der ikke en skid ud af, i stedet for at fokusere kræfterne på dem, hvor vi ved, at problemerne er der«, siger Bo Yde Sørensen, som selv været ansat som fængselsbetjent i Statsfængslet i Nyborg i 14 år.

Han mener, at der er tale om detailstyring af fængselspersonalets arbejde.