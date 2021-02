Kommissionsformand går i rette med Lars Løkke: Han har ikke ret i sin påstand

Højst utraditionelt går formanden for den endnu igangværende Instrukskommissionen, Peter Mørk Thomsen, nu ud og undsiger udtalelser fra Lars Løkke Rasmussen.

Den tidligere statsminister har ifølge kommissionsformanden ganske enkelt ikke ret, når han tirsdag forklarede, at han angiveligt har holdt oplysninger tilbage, fordi Instrukskommissionen ikke spurgte ind til det, da Løkke blev afhørt sidste år om sagen om de ulovlige adskillelser af asylpar.

»Nej, det har han ikke. Det fremgår da også af den afhøringsprotokol, som findes i delberetningens bind 7«, lyder det fra kommissionsformanden, der hidtil har afstået fra at udtale sig til pressen, mens kommissionen har foretaget afhøringer og arbejdet med sin beretning.

»Kommissionen stillede både meget specifikke spørgsmål om, hvilke drøftelser Lars Løkke Rasmussen havde haft med bl.a. embedsværket i Statsministeriet, ligesom han blev stillet mere åbne spørgsmål om, hvilke drøftelser han i øvrigt havde om sagen med sit embedsværk eller andre«, udtaler Peter Mørk Thomsen og tilføjer:

»Disse spørgsmål besvarede Lars Løkke Rasmussen, da han afgav forklaring for kommissionen. Lars Løkke Rasmussen oplyste desuden slutteligt i afhøringen, at han ikke havde yderlige oplysninger, som han fandt relevante at frembringe for kommissionen«.