Mette Frederiksen: Politik kommer til kort ved ensomhed

Hjælpepakke

Organisationer får flere midler

Folketingets partier er enige om en hjælpepakke på 27 millioner kroner, som bl.a. skal sikre hjælp til hjemløse og de mest sårbare familier under de forlængede coronarestriktioner. Pengene går blandt andet til Røde Kors, Mødrehjælpen og Mændenes Hjem.

På voksenområdet afsættes der blandt andet 8,5 millioner til at sikre overnatning, forplejning og et sted at være i dagtimerne til hjemløse og andre udsatte.

På børne- og ungeområdet afsættes 9 millioner kroner til indsatser for udsatte børn og unge og sårbare familier. Organisationerne kan bruge midlerne til at omlægge deres eksisterende aktiviteter til, at de kan foregå digitalt eller i mindre grupper.

Vis mere