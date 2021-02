Mattias Tesfaye: »Vækkeuret skal ringe i alle hjem i Danmark«

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har kun roser tilovers for Venstres seneste udspil, der skal sikre, at udlændinge og flygtninge kommer i arbejde.

»Jeg synes, at det er positivt, at Venstre nu lægger det her udspil frem. Vi har i forvejen et godt samarbejde med Venstre, når det kommer til udlændingeområdet, så det er helt naturligt, at vi nu fortsætter det samarbejde«, siger han.