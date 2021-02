Den lander på mandag, men Danmark har ikke besluttet, om ældre skal have AstraZeneca-vaccine 

Efter planen modtager Danmark på mandag den første sending af vacciner fra producenten AstraZeneca. Men der mangler stadig en plan for, hvem der skal have vaccinen. Nærmere bestemt, om de ældste af danskerne skal have den.

Flere lande omkring Danmark har valgt ikke at lade ældre vaccinere med AstraZeneca-vaccinen. Sundhedsmyndigheder i lande som Sverige, Frankrig, Polen, Tyskland og Belgien vurderer nemlig, at der ikke er tilstrækkelig dokumentation for vaccinens virkning hos personer over 65 år.