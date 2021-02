Institut: Det er blevet for svært at blive dansker

Forskelsbehandlingen sker, når unge med nordisk baggrund, som er født eller opvokset her i landet, har nemmere ved at blive danske statsborgere end ikkenordiske unge i samme situation, konkluderer Institut for Menneskerettigheder (IMR) i en hundrede sider lang rapport ’Fremmed i eget land? Om adgangen til dansk statsborgerskab for børn og unge i Danmark’, som udgives i dag.

»Vi kan ikke med sikkerhed konstatere, at der er tale om diskrimination«, lyder det i undersøgelsen, og Maria Ventegodt, som er ligebehandlingschef i instituttet, uddyber:

»Vi har set det som et problem, siden den nemme adgang til statsborgerskab for ikkenordiske unge blev afskaffet, fordi de ikkenordiske unge herefter står meget usikkert i forhold til at opnå statsborgerskab. De har en helt særlig tilknytning til Danmark, og landet har derfor også har særlige forpligtelser i forhold til dem«, siger ligebehandlingschefen.

Institut for Menneskerettigheder har i årtier beskæftiget sig med den danske statsborgerlovgivning. Ifølge statsborgerskabskonventionens grundprincip skal et statsborgerskab afspejle tilknytningen til landet. Unge, som er født eller opvokset i Danmark, har da også gennem flere hundrede år haft retskrav på dansk statsborgerskab, men det ændrede sig brat i 2004, skriver IMR i sin undersøgelse.

Fra det tidspunkt blev retskravet forbeholdt unge med nordisk statsborgerskab, som kan blive danskere gennem en lempelig erklæringsordning. Sådan er det også i dag. Derimod skal unge med ikkenordisk statsborgerskab igennem en langvarig ansøgningsproces.