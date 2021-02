»Skønhedsindtrykket er ligegyldigt«: Rapport fremhæver departementschefs mail som bevis på regeringens villighed til at lukke demokratiet ned

Natten til 11. marts – dagen, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) gav meddelelse om den omfattende nedlukning af Danmark – skrev hendes departementschef, Barbara Bertelsen, en mail til sine kolleger i en række andre ministerier, der ikke var til at misforstå.

Barbara Bertelsen havde læst en artikel i det videnskabelige tidsskrift The Lancet om de problemer, som det stigende antal coronasyge kunne give for sygehusene, og hun beskrev den »krigslignende situation« i Italien. Der var brug for handling og for at få »alle mand på dæk«.

»Nu er tiden inde til, at I alle læner jer ind. Husk, det ikke handler om perfekte løsninger. Husk, at skønhedsindtrykket er ligegyldigt, vi skal bare have adfærden ændret nu i alle de hjørner af landet, som vi hver især har ansvaret for«, skrev hun i mailen. Og tilføjede:

»Og husk, at selv om der ikke måtte være hjemmel til at gennemtvinge noget, kan man stadig sagtens gribe knoglen og appellere til sine samarbejdspartnere i virkeligheden om nu at vise samfundssind og tænke med og tage ansvar«.

Barbara Bertelsens mail kan læses i den rapport om håndteringen af coronakrisen, som et ekspertudvalg netop har fremlagt efter at have fået adgang til omfattende skriftligt materiale fra regeringens inderste cirkler.