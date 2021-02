»Det er det her lys, det gør bare virkelig underværker«

Flyverdragterne flyver hvinende ned over den isglatte bakke ved Hedeland Skicenter nær Roskilde. En lille fyr klamrer sig insisterende til sin trækælk, men må overgive sig til rullefaldet i farten og lander fortumlet for enden af bakken. Op igen.

De fleste har måske affundet sig med, at et sneklædt landskab er et fortidsfænomen, man nu kun møder på en tur til Alperne og i Astrid Lindgreens idylliske verden. Men kulden er over os, og bevæger man sig lidt uden for de større byer, er der rent faktisk sne at finde.

Jane Eriksen hjemmeskoler lige nu sin syvårige søn Lukas, men i dag er yoga med Motor-Mille altså byttet ud med en tur på kælkebakken ved Hedeland med en af sønnens kammerater.

»Det er bare så meget nemmere at lokke ham ud, efter at der er kommet sne«, fortæller Jane Eriksen, mens sneboldene farer frem og tilbage mellem drengene, der tumler rundt et stykke nede ad bakken.