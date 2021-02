Bornholm blev glemt i ny aftale om kviktestcentre

I weekenden indgik regionerne en aftale med private leverandører om at levere kviktest til hele landet, og mandag morgen begyndte selskaberne så at teste danskerne for coronavirus med en pind i næsen.

Opstarten har dog ikke været uden problemer. Blandt andet var Bornholm blev udeladt i den aftale, som er indgået for Region Hovedstaden. Det er SOS International, som nu står for at kvikteste borgere i Region Hovedstaden. Kapaciteten er 41.000 test om dagen, heraf 16.400 i faste testcentre, og i den plan, som Region Hovedstaden mandag sendte ud, blev der oprettet ni centre for kviktestning rundt omkring i Region Hovedstaden.

Ingen af stederne var dog på Bornholm. En enkelt sygeplejerske, der mandag ankom til øen i bil, har i denne uge udgjort øens mobile kviktestcenter, som primært er rettet mod at teste beboere på bl.a. plejehjem og i skoler.

Bornholms borgmester, Thomas Thors (S), var ikke tilfreds med, at Bornholm var blevet overset.