Enhedslisten: Regeringen vil splitte børn og forældre. Vi har et konkret forslag til at forebygge og hjælpe

Det handler om børnene.

Nærheden, forståelsen og muligheden for at hjælpe der, hvor der er brug for det, når der er brug for det.

Sådan havde Rikke Alminde det, da hun havde kontor på blandt andet Hornslet Skole i Syddjurs Kommune. Der kunne hun som socialrådgiver se børnene i øjnene, når de kom forbi hendes kontor og havde brug for hjælp. Hun kunne hurtigt og effektivt snakke med forældre, barnets lærer og pædagoger for at få en bredere forståelse for det enkelte barn.

Men sådan er det ikke længere. Nu sidder hun på et kommunekontor væk fra børnene, familierne, lærerne og pædagogerne. Det handler stadig om børnene, men nu er nærheden, noget af forståelsen og muligheden for at skride hurtigt ind blevet udfordret af afstand.

»Jeg var et kendt ansigt ude på skolen. De tabuer omkring at skulle få hjælp til at håndtere sine problemer var slet ikke til stede, fordi man var en del af skoledagen derude. Børnene kendte mig, og jeg kendte dem«, fortæller Rikke Alminde.