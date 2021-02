FAKTA

Enhedslistens udspil

Enhedslisten vil ansætte socialrådgivere på alle skoler og i alle institutioner i hele Danmark.

De skal styrkedialogen og samarbejdet om barnet mellem skolen eller institutionen, kommunens socialforvaltning og familien.

Det skal være med til at sikre bedre kvalitet i underretninger til kommunen og i sidste ende sørge for, at færre børn ender med at blive anbragt.