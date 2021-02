Ellemann har siden juleugen demonstreret betydelig brutalitet i sit lederskab

I godt og vel et halvt år har Jakob Ellemann-Jensen ikke rigtig kunnet bevæge sig rundt på Christiansborg uden at få stukket en mikrofon i ansigtet af en journalist, der helt naturligt ville høre hans holdning til et eller andet, Lars Løkke Rasmussen eller Inger Støjberg netop havde sagt, som ikke helt rimede på en fremtid i Venstre.

Den spændetrøje af gammel strøm fra partiets forhenværende formand og næstformand er fortid med Inger Støjbergs smæk med døren til Venstre og goddag til den velvoksne græshoppesværm af løsgængere i Folketinget, der, hvis de slog sig sammen, ville kunne mønstre et mellemstort parti.

Ellemann-Jensen har på en måned mistet Venstres stemmesluger nummer 1 og 2 fra folketingsvalget i 2019. Han valgte selv Støjberg, men det gik ikke. Nu står han med mulighed for at blive den formand i egen ret, han aldrig magtede at blive med Støjberg og Løkke om bord.

På sin første dag i den rolle udlagde han Støjbergs farvel med naturlig tristesse over tabet. Men først og fremmest med indignation over at blive beskyldt for at være et bløddyr i udlændingepolitikken og dreje Venstre i en storbyforelsket grøn retning ude af trit med det jyske baglands og Produktionsdanmarks værdipolitiske aspirationer.