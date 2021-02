Tilbage til Damaskus?: Regeringen vil sende 900 syrere tilbage. Det kan gå ud over Hatem, selv om han vil blive anholdt allerede i lufthavnen

Regeringen vil have op til 900 opholdstilladelser til syrere gennemgået igen for at se, om de kan vende hjem. Det skaber ikke kun utryghed hos de 900, men også andre syriske flygtninge. Mød Hatem Alaboud, der måtte rejse fra Virum til Sudan for at blive gift og møde sin far og mor i sikkerhed efter fem år.