Suspenderet vicepolitiinspektør afhørt: Tibetsag er som hviskeleg ved børnefødselsdagen

Indtil nu har to mellemledere i Københavns Politi stået med eneansvaret for, at en gruppe fredelige protibetanske aktivister i 2012 fik knægtet deres grundlovssikrede ret til at demonstrere ved et kinesisk præsidentbesøg.

Derfor var der på forhånd med spænding set frem til, om den suspenderede vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen ville ændre forklaring og forsøge at placere skylden højere oppe i hierarkiet, da han fredag satte sig i vidnestolen i Tibetkommissionen i Frederiksberg Ret.

Men den garvede politileder med en fortid i Uropatruljen og øgenavnet Claus ’Styrthjelm’ fastholder mere eller mindre den forklaring, som han tidligere har givet kommissionen, der nu på sjette år og i to omgange forsøger at opklare mysteriet om de omstridte kinesiske statsbesøg.

»Der er ikke nogen, der er gået hen til mig og har sagt: ’Olsen, sørg for, at kineserne ikke ser nogen flag’«, forklarede vicepolitiinspektøren, der ligesom sin suspenderede kollega Henrik Oryé er tiltalt for at have løjet i retten om begivenhederne ved det kinesiske præsidentbesøg.