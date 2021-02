Ekspert: Lars Løkke kan få et problem i Rigsretten

Ikke kun den tiltalte Inger Støjberg skal veje sine ord nøje, når hun kommer til at sidde i Rigsretten og skal afgive sin forklaring.

Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen vil også skulle tænke sig ekstra godt om, hvis han bliver indkaldt som vidne. Det er til trods for, at Instrukskommissionen ellers har erklæret, at der ikke umiddelbart er noget at udsætte på hans rolle i sagen om de ulovlige adskillelser af asylpar i 2016.

Løkke forklarede nemlig højst overraskende tirsdag i folketingssalen, da Folketinget officielt rejse rigsretssagen mod Støjberg, at han ikke fortalte Instrukskommissionen alt, hvad han vidste om sagen, da han blev afhørt i september.