Leif Beck Fallesen: De menneskelige omkostninger ved en konflikt midt i en coronakrise ville have været uoverskuelige

Der var ingen, der ventede en gentagelse af konflikterne i forbindelse med de offentlige overenskomster i 2018. Men der var nu heller ikke mange, der troede, at det ville lykkes at lande et forhandlingsresultat for de knap 200.000 ansatte i staten på rekordtid i den forløbne weekend. Resultatet bliver toneangivende for de 500.000 ansatte i den kommunale sektor og 145.000 medarbejdere i regionerne, på samme måde som industriens overenskomster er det i den private sektor.

Den helt oplagte forklaring på, at det gik så hurtigt og smertefrit er naturligvis coronakrisen. Den seneste nedlukning og frygten for nye mutationer af coronavirussen har styrket de offentlige arbejdsgiveres stærkeste kort i forhandlingerne: At der er betydelig usikkerhed om udviklingen i dansk økonomi og ikke mindst de offentlige finanser.

Det er alligevel overraskende, at parterne fandt hinanden så hurtigt. Normalt er der flere runder med verbale sværdslag i medierne i længere perioder. De skal ikke kun presse modparten til indrømmelser, men også overbevise baglandet om, at der er kæmpet hårdt for at nå et resultat. Det er særlig vigtigt for lønmodtagernes forhandlere, som skal have deres medlemmer til at stemme ja til de nye overenskomster.

Det kan teoretisk nå at ske endnu. Men det er helt usandsynligt, at der kan mobiliseres et nej til et overenskomstresultat med en samlet økonomisk ramme på 6,75 procent over 3 år. Demonstrationer og optog til Christiansborg er af gode grunde udelukket på grund af coronarestriktionerne. Der er ingen tegn på, at medlemmerne mener, at dette er det rette tidspunkt at tage en konflikt. En sådan ville også nedkalde politiske indgreb, hvilket fagbevægelsen meget gerne vil undgå.