USA indså straks faren ved pandemien – Danmark var meget længere om det

I coronapandemiens første fase var der en afgrund til forskel mellem, hvordan sundhedsmyndighedernes rådgav statsminister Mette Frederiksen i Danmark og USA’s tidligere præsident Donald Trump. Samme dag som Sundhedsstyrelsen 28. januar i en pressemeddelelse vurderede, at der blot var en »lille sandsynlighed for, at sygdommen kommer til Danmark«, valgte Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, Robert O’Brien, at løfte coronapandemien op på præsidentens hemmelige, daglige sikkerhedsbriefing i Det Hvide Hus.

Hvilket skete med en tordentale af en advarsel til præsident Trump. »Det her vil«, sagde Robert O’Brien, »blive den største nationale sikkerhedstrussel, du vil stå over for i din tid som præsident«.