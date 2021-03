»Det er alt for tidligt at være dømt ude som 55-årig«

Selv om offentlige og private arbejdsgivere i stor stil opfordrer deres ældre medarbejdere til at forlænge arbejdslivet ud over pensionsalderen, eksploderer køen med langtidsledige seniorer.

Mange af dem er arbejdsløse så længe, at de mister retten til dagpenge og må leve af kontanthjælp eller lade sig forsørge af ægtefællen.

I et samarbejde med brancheorganisationen Danske A-kasser har Politiken gennemgået de nyeste ledighedsstatistiker, der underbygger et næsten selvmodsigende paradoks på det danske arbejdsmarked: at de fleste arbejdsgivere er ivrige efter at forlænge arbejdslivet for de ældre medarbejdere, de har i forvejen. Men at de til gengæld ikke har den store lyst til at ansætte seniorer, der har mistet jobbet i moden alder og nu søger et nyt.