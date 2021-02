Forbud og bøder rækker ikke: Børnefamilier myldrer ud på søerne i København

Det kunne næsten ligne et fartøj fra en Olsen Banden-film, det, der bevæger sig hen over isen på søen mellem Dronning Louises Bro og Søpavillonen i det indre København. En kreativ sjæl har taget et Råskog Ikea rullebord, lagt et lammeskind indover, og lægger sig på maven oven på skindet med to lyserøde paraplyer til at fange vinden.

Det lykkes næsten lidt for godt, for det spinkle bord tager god fart hen mod det åbne vand, hvor fuglene mænger sig. Men skipper, en mand i en solid dunjakke, når at stikke paraplyerne ned mod isen og bremse.

Trods utallige advarsler fra kommuner landet over, 18 sigtelser lørdag af folk på isen – alene i København – og historier om dristige personer, der er gået igennem, er det lidt for fristende at lege på den blanke is. Også for børnefamilierne, som leger inde ved søens kanter i stort tal.

De er ikke bekymrede, siger Berit, som er ude på søen på den anden side af broen med mand og to drenge på fem og ti år.