Afløsere for dumpet kviktestfirma fyrede hundredvis af deres ansatte. Nu står de over for en »kæmpe opgave«

Der arbejdes i disse dage i døgndrift for at omstille næsten hele Danmarks offentlige kviktestkapacitet.

Regionerne valgte søndag at opsige kontrakten med SOS International efter, at Politiken og andre medier havde afsløret mishåndtering af personfølsom data og ikke mindst et manglende hensyn til borgernes helbred hos underleverandøren Medicals Nordic. SOS International havde en uge forinden indgået en aftale om at levere 100.000 daglige gratis kviktests i fire af landets fem regioner.

Derfor har regionerne pludselig måttet ryste posen af kviktestudbydere: Mens Carelink fortsætter som leverandør i Region Syddanmark, overtager Falck opgaven i Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Nordjylland. I Region Hovedstaden kommer SOS International fortsat til at stå med opgaven – dog uden den udskældte underleverandør, som regionerne ikke længere har tillid til. Derudover skal Copenhagen Medical genåbne Parken som ekstra midlertidig teststed.

Den omstilling er dog lettere sagt end gjort.