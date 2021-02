Mand fra Fyn havde instruktions--bøger om terror

Specialanklager Klaus Lauridsen lagde dramatisk ud i en sag ved Retten i Odense, hvor en mand fra Fyn er tiltalt efter straffelovens terrorbestemmelser for at have fremmet og billiget terrorvirksomhed samt for forsøg på at yde økonomisk støtte til Islamisk Stat i Libyen og Mali.

»Der vil blive afspillet brutale videoer i løbet af sagen, og det skal jeg på forhånd advare retten om«, sagde specialanklageren.

Udmeldingen stod i kontrast til den tiltalte høje, slanke mand i hvid skjorte, sort jakke og lyse jeans, som roligt havde taget plads i retten.

»Men vi skal starte med at se nogle oversigtsfotos fra ejendommen, hvor den tiltalte blev anholdt«, fortsatte anklageren.

Den 30-årige mand, som boede på en landejendom på Fyn sammen med sin hustru, to børn og svigerforældrene, blev anholdt, da en usædvanlig omfattende antiterroraktion ledet af PET i samarbejde med flere politikredse i december 2019 slog til mod mere end 20 adresser. Fortrinsvis i hovedstadsområdet, i Aalborg og så ude på landet på Fyn.