»Der er blevet pustet til en gnist inden i mig«: Et virtuelt møde under coronakrisen blev vendepunktet for Erica

Det er livsindstillingen, da hun i forsommeren falder over et Facebook-opslag fra Cystisk Fibrose Forening, der indbyder til en virtuel strikkeklub. Alene tanken om at sidde foran fremmede mennesker giver hjertebanken. Det passer hende dårligt. Under normale omstændigheder havde tanken end ikke strejfet hende, men ensomheden og en nyudklækket interesse for strikning vejer tungt. Derfor hugger hun til på ideen. Hvad er det værste, der kan ske?

