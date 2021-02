I København må man gå på isen, når den er 16-18 cm tyk. I Malmø skal den kun være 12 cm

Adskillige københavnske borgere er henover weekenden blevet sigtet for at bevæge sig ud på isen på de københavnske søer. Det er nemlig i udgangspunktet ulovligt, medmindre der bliver skiltet med det modsatte.

I Københavns Kommune har man bestemt, at is på søer skal være mellem 16 og 18 centimeter tyk, før man må færdes på den. Men hvorfor netop de tal, når en stor flok isbegejstrede københavnere i weekenden er sluppet uskadt fra at bevæge sig ud på is, der var noget tyndere end det?