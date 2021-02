Leif Beck Fallesen: Hjælpepakke varsler længere nedlukning af butikker

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget blev i går enige om at forlænge og forbedre hjælpepakkerne til 30. april, især for de selvstændige. Det forudsættes, at nedlukningerne fortsætter efter den nuværende udløbsdato 28. februar Beslutningen er derfor det første klare varsel om, at det kan blive nødvendigt at forlænge nedlukningen betydeligt længere, end de fleste har troet og håbet.

Det afgør de kommende ugers politiske tolkning af coronatallene, men fodarbejdet er gjort.

Den nye hjælpepakke koster 9,5 milliarder kroner, og det er de mindre selvstændige, som får den største forbedring af deres vilkår. De får nu samme maksimale støtte som lønmodtagerne, 30.000 kroner om måneden, og 33.000 koner om måneden, hvis de har ansatte. Tidligere har selvstændige højst kunne få 23.000 kroner. Det har mange opfattet som helt urimeligt, især i små nedlukkede virksomheder, hvor de ansatte har fået større støtte end chefen.

Der er også en nærmest symbolsk pulje på 35 millioner kroner til selvstændige, som på grund af nedlukningen er brændt inde med sæsonvarer. Juleøl er et af de eksempler, der er blevet nævnt. Men der er ingen kompensation for den omsætning, de små mister, fordi åbne fødevarebutikker sælger en række af de varer, som de lukkede mindre butikker kunne håbe på at sælge efter nedlukningen. Det gælder tekstiler, elektronik, køkkenudstyr og meget andet.