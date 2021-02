Borger: »Urimeligt« at dumpet firma fortsat skal kvikteste os

En gammel, hvid skurvogn med en smal dør iklædt musiknode- og instrument-klistermærker. Ved siden af døren hænger to udprintede A4-sider underskrevet af kviktestfirmaet SOS International med ordene:

»Pga. tekniske udfordringer med varmen har vi desværre været nødt til at lukke«.

Det var det syn, Steen Schapiro mødte, da han mandag formiddag ville tage en kviktest, før han besøgte sin mor.

Han havde i forvejen googlet sig frem til, at det nærmeste kviktestcenter lå ved højhuset Domus Vista på Frederiksberg, men måtte alligevel bruge en halv time og hjælp fra en lokal apoteker til at finde teststedet: en skurvogn, som han for længst havde slået hen som en vogn til et rockband, og som – trods informationer på regionens og firmaets hjemmeside om det modsatte – var lukket.

»I forvejen var man meget utryg ved firmaet efter afsløringerne af usikkerheden omkring data, personale og hygiejne. Nu kunne jeg heller ikke besøge min mor«, siger Steen Schapiro.