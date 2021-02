Ude af indfødsretsforhandlingerne: Ikke alle partier har fået invitation fra Tesfaye til tirsdagens møde

Endnu inden de egentlige forhandlinger om nye statsborgerskabsregler tirsdag for alvor går i gang, er flere partier ude igen. Det sker efter, at de for nyligt var til et første sonderingsmøde.

Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser, at de partier der er inviteret med på ordførermødet i ministeriet tirsdag eftermiddag, er de partier, der ikke på forhånd kategorisk har afvist regeringens eget forslag om, at det som udgangspunkt skal være umuligt at blive dansk statsborger, hvis man tidligere er idømt en fængselsstraf.

Ministeriet bekræfter, at det er Enhedslisten og Radikale Venstre, der ikke er inviteret med til dagens møde.

Fra Enhedslisten bekræfter indfødsretsordfører Peder Hvelplund, at partiet ikke er med i de videre forhandlinger.