Anden halvleg: Er dit coronaliv også gået i kage?

Folk siger, at den ene dag ligner den anden.

Hvilket måske er en lille smule chauvinistisk sagt. Selv om de måske ser lidt ens ud for tiden, så tror jeg da vist nok, at hver eneste dag i universet har brug for at føle sig bare en lille smule speciel, en lille smule elsket. Og hvem er vi, at vi må dømme?

Indrømmet. Mandag har det med at ligne torsdag.

For når man først sidder på Teams, er der ingen, der kan huske, hvor langt vi er nået i ugen. Jeg tror, vi alle sammen har pænt meget nedtur over at se os selv til videomøde på den der lille ’preview’-skærm. Det er cirka lige så hæsligt som at høre sin stemme på bånd.

Det er heller ikke rart at opleve sin hårpragt set udefra, når man som voksen efterhånden har fået en noget transparent frisure. Uden helt tæt klipning og daglig hårvask kommer det, der ligger og flyder på issen, til at ligne noget, en færøsk søpapegøje har gylpet op til sine umættelige unger.