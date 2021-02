Supergruppe skal afgøre fremtid for ejendomsvurderinger

Et hold af fem ledende og erfarne erhvervsfolk, der alle har stor erfaring med store it-projekter, er gået i gang med et arbejde, der til sommer skal afgøre, om det nye, milliarddyre og stærkt forsinkede system til at foretage ejendomsvurderinger kommer til at fungere.

Det er skatteminister Morten Bødskov (S), der har bedt de fem eksperter om at gå i gang med opgaven, efter at de nye vurderinger er blevet udsat gang på gang.

Efter den seneste udsættelse skulle de første nye vurderinger af ejerboliger udsendes i sommeren 2021 og derefter skulle resten udsendes hen over efteråret, igennem 2022 og måske endda ind i 2023.