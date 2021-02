Heunicke skærer igennem og kræver plan for covid-test af spildevand

Sundhedsminister Magnus jjjjjjHeunicke åbnede på et samråd tirsdag for, at Danmark kan overvåge smitte med covid-19 i spildevand.

Den metode er udbredt i de fleste andre lande, fordi det er en billig måde at følge udviklingen i en by, et område eller en bygning. Desuden gør den det muligt at opdage stigende smitte hurtigere end ved traditionelle test, fordi virus bliver udskilt med afføringen, flere dage før de smittede får symptomer og derfor lader sig teste.

Hidtil har Statens Serum Institut afvist, at målingerne af smitte i spildevand er relevante herhjemme. Udover en håndfuld mindre lande tester Danmark den suverænt højeste andel af befolkningen med skrab i svælget. De mange test og de mange smittede gør, at overvågning af spildevand ikke vil bidrage med ny viden, har instituttet gentagne gange argumenteret, også over for ministeren.

Under samrådet fremhævede Magnus Heunicke, at han selv har presset på for at få seruminstituttets faglige vurdering af spildevandstest, men at den ikke har ændret sig. Det skete både i august, i oktober og igen i januar. Alligevel bliver han ved med at insistere og har nu har forlangt et notat for, hvordan og på hvilke måder Danmark kan drage nytte af at teste spildevand for covid. Ministeren forventer at modtage det fra seruminstituttet i denne uge.

»Jeg tror, at det er et godt og klogt redskab, som kan være med til, at vi i Danmark kan have en supergod epidemikontrol«, sagde han.