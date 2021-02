Minkvirus er fundet i USA

En variant af cornoa-virus, som svarer til den, der blev fundet i danske mink, er fundet på flere amerikanske minkfarme.

Det første tilfælde er fundet i North Carolina, oplyser Mako Medical Lavoratories ifølge det amerikanske nyhedsmedie WBTV. Enkelte tilfælde er også fundet andre steder i USA.

»Efterhånden som vi fortsætter vores sekventering af prøver, finder vi en fortsat stigning i forskellige mutationer«, siger Steve Hoover, der er vicepræsident for laboratorieoperationer hos Mako Medical i følge WBTV.

Laboratoriet har også fundet en række tilfælde af den britiske variant, som i dag anses for at udgøre den største risiko for, at smitten i stedet for at falde begynder at brede sig i det danske samfund igen.

I Danmark er der gennem flere uger set et stabilt fald i forekomsten af den oprindelige coronavirus, men den britiske variant er stadig i stigning, om end det sker fra et lavt niveau, ifølge de seneste opgørelser fra Statens Serum Institut.