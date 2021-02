Pladsreservation, febermaskine og safe-zones: Virksomheder gør klar til genåbning

Alt er timet og tilrettelagt, så Danmarks normalt største turistattraktion kan håndtere store, mellemstore og små rykind af oplevelsessultne gæster, så snart regeringen og Folketinget giver grønt lys for en kontrolleret genåbning af Danmark.

»Vi har blikket stift rettet mod 27. marts og påsken, hvor vi håber og forventer, at vi kan genåbne og give folk et brag af en oplevelse; det er der i den grad brug for«, siger Tivolis direktør, Susanne Mørch Koch, der er så ny i stolen, at hun endnu ikke har nået at være øverste chef i et Tivoli for fuld udblæsning.

Til gengæld har pandemien lært hende og hendes medarbejdere at indrette den verdensberømte forlystelsespark efter forholdene, næsten uanset hvor mange restriktioner der er lagt ned over oplevelsesindustrien.

»Vi arbejder med forskellige planer og scenarier, alt efter hvad det er for et restriktionstryk, vi skal åbne i. Her er det selv sagt afgørende, om der kommer et nyt forsamlingsforbud, hvor mange der så må være samlet i grupper, og hvor meget afstand vi skal holde til hinanden«.