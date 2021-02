Kommuner vil selv stå for at kvikteste ansatte på plejehjem

Regionerne skal stå for de faste testcentre til borgerne og i højere grad teste ansatte i større firmaer. Imens skal kommunerne selv stå for at teste de ansatte i de større kommunale institutioner, herunder blandt andet ansatte på plejehjem.

Sådan forestiller Kommunernes Landsforening (KL) sig, at den fremtidige model for hurtigtests skal se ud.

»Vi har foreslået, at man kigger på strategien og arbejder med at opbygge et fintmasket net af faste teststeder og så supplerer med noget kapacitet, vi opbygger i kommunerne. Så kan den udgående testkapacitet fokuseres på de steder, der ligger langt fra de faste teststeder og de store virksomheder, hvor det giver mening at bruge dem«, siger KL- formand, Jacob Bundsgaard (S) og tilføjer, at mange flere på den måde kan blive lyntestet.

Den hidtidige lynteststrategi bygger på, at regionerne har ansvaret for at indkøbe og koordinere stationære og mobile hurtigtests på tværs af landet. Kommunerne valgte dog 3. februar, på hastigt opdrag fra regeringen, at lave selvstændige leverandøraftaler med Falck og Copenhagen Medical om leverancer af tests samt oplæring af ansatte på landets skoler i at kvikteste personalet.