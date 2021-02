Minkfarmer Erik Westergaards søn har for nylig købt en gammel herregård, der står overfor en gennemgribende renovering. Det er her, Erik Westergaard har tænkt sig at bruge det meste af al den fritid har får, nu hvor minkfarmen er tom. I haven foran herregården vokser et fredet træ: Europas største blodbøg.