Mai Villadsen er ny kaptajn, men fastholder Pernille Skippers gamle kurs

Da Pernille Skipper for fem år siden overtog Enhedslistens prominente post som politisk ordfører efter Johanne Schmidt-Nielsen, morede partistrategen Pelle Dragsted sig med, at partiet havde fået »ny Skipper, men samme kurs«.

Vittigheden kan roligt genbruges i partiet, efter at Mai Villadsen onsdag formiddag formelt blev udpeget som Enhedslisten nye politiske ordfører, da Pernille Skipper grundet Enhedslistens rotationsregler ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

Der kommer nemlig hverken ny kurs eller ny politik på hylderne, fordi Enhedslistens nye de facto leder nu hedder Villadsen. Det slår hovedpersonen fast i et interview med Politiken:

»Det er den samme linje i og med, at jeg ikke er formand, men politisk ordfører. Jeg er en anden person end Pernille (Skipper red.), og jeg er rundet af at have været klima- og naturordfører. Og så er det ret populært at sige, at man kommer fra Jylland – det gør jeg også«.

På Christiansborg kom det ikke som nogen overraskelse, at Enhedslistens frontfigur nu hedder Mai Villadsen. 29-årige Villadsen er trods sin status som folketingsgruppens yngste medlem længe blevet anset for den oplagte arvtager efter Pernille Skipper.