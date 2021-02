Bettina Heltberg: Der er ikke ét sted i samfundet, hvor der ikke snakkes om corona

Måske er det ligesom, det ikke går nær så godt med helbredelsen som med sygdommen.

Sygdommen havde vi styr på, den buldrede af sted i 2020, der var opmærksomhed og kontrol, der var også stor enighed, politikerne stod frem i samlet flok og havde ingen indvendinger, der var masser af konsensus. Med nedlukninger og oplukninger, restriktioner og lempelser kom vi gennem sidste år i stor enighed og med en ufejlbarlig statsminister, som ikke havde tænkt sig at reklamere for sin makrelmad, dertil var situationen for alvorlig.

Så kom vi ind i det nye år, og anden fase af coronakrisen meldte sig. Nu er det vaccinationerne, som trænger sig på. Og vi er også blevet utroligt dygtige til at diskutere og drøfte denne krise. Der nedsættes kommissioner til at vurdere vaccinekommissioner, der udnævnes professorer i kommunikativ virologi, der udsendes reportere til at høre om muligheden for at gå til frisør med en positiv test i hånden, jo, det lyder udmærket, siger frisøren, i stedet for at sige rend og hop. Hvor mange er blevet smittet hos frisøren? Er der nogen døde frisører?

Der er ikke ét sted i samfundet, hvor der ikke snakkes om corona. En telefonopringning fra en gammel ven begynder altid med coronaforskrifter – hvad man gør og ikke gør, og det er mest, hvad man ikke gør.

Den og den går tur med sine børn i det fri. Den og dens svigersøns onkel, kun 58, er desværre død. Den og den havde corona, det er ganske vist tre måneder siden, men alligevel ganske sandt. Den og den vil helst ikke telefonere, idet smitten måske kunne brede sig gennem luften – den engelske smitte! – eller måske gennem den fysiske mobil. Er den sprittet af? Den og den aflyser sin 80-års fødselsdag, idet man kun må være fem mennesker til stede, og dem kender man efterhånden ikke så godt. Når kontrollen går ind, går kontakten ud, ja, kontrol har faktisk afløst kontakt, og det viser sig, at danskerne har et hidtil ganske udmærket og måske endda undervurderet talent for sindelagskontrol – man kunne også være venlig og kalde det selvdisciplin.