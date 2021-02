Forsvarsminister Trine Bramsen står midt i en tillidskrise, som hun ikke er meget for at tale om

Det var ikke mange ord, forsvarsminister Trine Bramsen ville knytte til den tillidskrise, hun lige nu befinder sig i.

De seneste dage er minister Bramsen blevet heftigt kritiseret for at udvise disrespekt over for den nyudpegede forsvarschef, for at lange ud efter journalister og udvise dårlig forståelse for, hvordan forsvaret fungerer.

Hverken forsvarsministeren eller forligspartierne ville besvare spørgsmål om den voksende kritik af ministeren fra blandt andet forsvarets personaleorganisationer under pressemødet.