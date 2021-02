Se, hvad hun skriver: Mette Frederiksen har sendt et kort til Joe Biden

Statsminister Mette Frederiksen (S) gjorde brug af sin egen personlige formskrift, da hun i december ønskede USA’s kommende præsident Joe Biden glædelig jul.

I julekortet, der på forsiden bærer en børnetegning med teksten »Det bliver godt igen«, udtrykker Mette Frederiksen håb om, at 2021 bliver året, hvor pandemien bliver slået ned og en mere sikker, grøn verden vil vokse frem.

»Jeg håber, vi vil få mulighed for at mødes i det nye år for at diskutere de udfordringer, vi står over for«, skriver Mette Frederiksen i julekortet, som Statsministeriet har givet aktindsigt i.

Det fremgår også, at statsministeren 9. november, en lille uge efter det amerikanske valg, sendte en lykønskningshilsen til Joe Biden. Det var på et tidspunkt, hvor Donald Trump i dagevis havde sendt kanonader af beskyldninger afsted om påstået valgsvindel, som siden er blevet tilbagevist.

I lykønskningsbrevet beskriver Frederiksen ikke overraskende USA som Danmarks »tætteste og vigtigste allierede og strategiske partner«.

»Den transatlantiske relation er en hjørnesten i vores sikkerheds- og udenrigspolitik, og vi deler Deres vision for frihed og demokrati«, skrev Mette Frederiksen og lagde vægt på pandemibekæmpelse, kampen for klimaforandringer samt samarbejde om Arktis og international sikkerhed.

»Jeg vil gerne takke dig for din klare besked til verden om vigtigheden af internationalt samarbejde og partnerskab«, hedder det i brevet.

Foto: Statsministeriet Statsminister Mette Frederiksen skrev i december denne julehilsen til Joe Biden.

Mere åbenhed i Norge

Det fremgår af aktindsigten, at Joe Biden 22. december sendte en returhilsen til statsministeren. Indholdet har Statsministeriet imidlertid valgt at hemmeligholde med henvisning til en paragraf i offentlighedsloven, der handler om at beskytte landets udenrigspolitiske interesser. Oplysningerne »er udvekslet som led i et diplomatisk samarbejde, hvor der gælder en stiltiende indbyrdes anerkendt og efterlevet kutyme om fortrolighed«, hedder det.

I Norge har statsminister Erna Solberg fra partiet Høyre imidlertid en mere åben tilgang. I en mail til Politiken har Statsministerens kontor i Oslo vedlagt Joe Bidens returskrivelse til Solberg, hvori han udtrykker høflig beklagelse over, at de to ikke har fået talt sammen endnu.

»Kære statsminister Erna Solberg. Tak for dine venlig ord og lykønskninger. Jeg er ked af, at vi ikke har haft lejlighed til at tale sammen i telefonen«, hedder det i brevet fra Joe Biden.

Foto: Statsministeriet På forsiden af Frederiksens julehilsen var dette fotografi.

Herhjemme arbejder regeringstoppen intenst på at udnytte det amerikanske magtskifte til at bane vej for dansk klimaeksport. I sidste uge samlede Mette Frederiksen således topfigurer fra det grønne erhvervsliv til virtuel rundbordssamtale om en eksportoffensiv i USA. Direktører fra bl.a. Vestas, Danfoss, Velux, Grundfos, Novozymes og Rambøll var repræsenteret.

Ved den lejlighed slog Mette Frederiksen en optimistisk tone an.

»Vi er selvfølgelig ikke det eneste land, som vil forsøge at fremme vores egne interesser, men jeg tror, at vi har en mulighed for at komme foran de andre, for der er som udgangspunkt en rigtig god dansk-amerikansk relation«, sagde Mette Frederiksen til Jyllands-Posten.

Indtil videre har det dog knebet med at få hul igennem til de fineste kontorer i den amerikanske administration.

Joe Biden har ifølge Det Hvide Hus koncentreret sine telefonopkald til internationale sværvægtere på stats- og regeringschefniveau i bl.a. Kina, Japan, Indien Rusland og Australien. I Europa har han han talt med Angela Merkel, Emmanuel Macron, Boris Johnson samt generalsekretær Jens Stoltenberg fra Nato.

Antony Blinken har ifølge State Department talt i telefon med henved to snese kolleger. I denne uge har Antony Blinken prioriteret samtaler med udenrigsministre fra bl.a. Nicaragua, Indien, Sudan, Singapore, Japan, Saudi Arabien, Brasilien og Sydkorea.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er der ikke blevet tid til endnu. Så vidt Politiken erfarer, er Sveriges udenrigsminister, Ann Linde, den eneste nordiske udenrigsminister, der har fået hul igennem til Antony Blinken.

I 2016 ringede Donald Trump til samtlige nordiske stats- og regeringschefer i løbet af november og december, da han havde status af tiltrædende præsident. Allerede i marts 2017 havde daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) været på besøg i Det Hvide Hus hos Donald Trump. Daværende udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) var tilsvarende på besøg hos udenrigsministeren Rex Tillerson i State Department.