Spionchef står alene med vild historie i Tibet-sag

Steffen Qvist Wied var ikke nogen hr. hvem som helst i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), hvor han tjente fra 2000 til 2013 og stod i spidsen for spionerne ude i verden og den tekniske lyttestation på Amager.

Derfor vakte det opsigt, da den pensionerede oberst for nylig trådte ud af hemmelighedens skygge og ind på forsiden af Berlingske, hvor han fortalte om et hidtil ukendt dokument og møde i sagen om et omstridt kinesisk statsbesøg i 2012.

Tibetkommissionen leder nu på sjette år efter oplysninger, der kan kaste lys over, hvorfor en gruppe fredelige aktivister fik knægtet deres grundlovssikrede ret til at demonstrere under daværende præsident Hu Jintaos visit i Danmark.

Kommissionen konkluderede allerede i 2017, at Københavns politi brød loven ved tage flagene fra de protibetanske aktivister, men foreløbig er hovedansvaret havnet hos to mellemledere i politiet. Derfor forsøger kommissionen nu at finde dokumentation for, om nogen på et højere niveau i for eksempel Udenrigsministeriet gav en ordre om at se bort fra Grundloven, fordi Kina ikke tåler kritik, og fordi der stod milliardstore interesser på spil for Danmark.

Det er på den baggrund, at Steffen Wied har henvendt sig til først til Berlingske og siden Tibetkommissionen med oplysninger om et ledelsesmøde i spionvæsenet umiddelbart før Hu Jintaos besøg i juni 2012.