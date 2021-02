Forsvarsministeren trådte frivilligt baglæns ind i minefeltet

Før man går i krig, er det en god ide både at have overblik over slagmarken, indhente efterretninger om ’fjendens’ styrke og kende eget mål. Desuden ved enhver officer og soldat, at planer er noget, der ikke holder, når først man er i ilden. Derfor skal der være både en plan b og c.

Det er svært at se, at forsvarsminister Trine Bramsen (S) har gjort sig ret mange tanker i den retning, før hun bevægede sig ud i det nuværende stormvejr. Hun er under angreb både politisk, i den offentlige mening og mest smertefyldt fra officerer og befalingsmænd.

Hvorfor nu al den ballade? Før vi kommer dertil, tager vi en overflyvning af en usædvanlig vanskelig ministerdebut. Bramsen blev straks ramt af en knoglebunke fra forsvarets særdeles righoldige samlinger i skeletskabet.