Nødråb: Firmaer er tæt på konkurs

Vi kan bare ikke trække den længere.

Når nedlukningen og de skrappe restriktionerne udløber 1. marts, er det altafgørende, at butikker, frisører og liberale erhverv igen kan få i gang i forretningen – og overbevise deres bankforbindelser om, at det stadig er muligt at afværge den truende konkurs.

Selv om mange af dem bliver holdt kunstigt i live af statslige hjælpepakker og støtteordninger, er det ikke nok til at dække deres udgifter – og samtidig vokser regningen for de skatter og afgifter, virksomhederne har fået lov at vente med at betale på grund af pandemiens hærgen.