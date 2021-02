Antiterror-drama på dansk villavej: Et kig gennem vinduet afslører, at huset er blevet endevendt

Gennem et vindue til et børneværelse kan man se, at skufferne er taget ud af et klædeskab, og at indholdet i skufferne har været endevendt. Ellers er der ikke noget, som antyder, at der for få dage siden foregik en antiterroraktion ved det gule murstenshus med en stor trampolin i baghaven på en fredelig villavej i Holbæk.

I weekenden blev huset ransaget af politiet, PET og sprængstofeksperter. Flere andre adresser i den vestsjællandske by blev også ransaget under antiterroraktionen, og det er uvist, om der blev fundet belastende genstande. Naboen bemærkede selvfølgelig det enorme politiopbud, men han fortæller, at han aldrig har bemærket noget mystisk ved det yngre par, som bor i huset, og som nu er varetægtsfængslet.

Det samme gælder de naboer, som Politiken taler med i Apotekerhaven, et nybyggeri nær togbanen i Holbæk. De har hilst på en yngre mand, hvis lejlighed i weekenden blev ransaget, men de kender ham ikke og har aldrig bemærket noget mistænkeligt. I Apotekerhaven er der fredag formiddag kun to ting, som afslører, at der få dage tidligere har været en antiterroraktion: I en skraldebøtte har politiets teknikere efterladt nogle hvide heldragter, og i et cykelskur, som hører til den lejlighed, som blev ransaget, er låsecylinderen blevet udskiftet.

Hvis man spørger danske og tyske myndigheder, er baggrunden for sagen i Holbæk alvorlig. På et pressemøde fredag formiddag i PET’s lokaler i Søborg ved København løftede efterretningstjenestens operative chef, Flemming Drejer, sammen med politidirektør Lene Sørensen fra Midt- og Vestsjællands Politi for første gang en lille smule af sløret for politiets foreløbige efterforskning i sagen.

Der er i politiets øjne bekymrende fund, der er gjort på de adresser, hvor politiet har ransaget – i Holbæk, men også andre steder – fortalte Flemming Drejer: