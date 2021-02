Han var betalingsringens sidste frontkæmper: »Vi har været der«, siger transportminister om trængselsafgift

Transportminister Benny Engelbrecht, hvorfor er regeringen imod trængselsafgifter i København?

»Vi vil gerne bekæmpe trængsel. Der er trængsel ikke bare i hovedstadsområdet, men også i Jylland, på Fyn og på det øvrige Sjælland. Det skal vi selvfølgelig finde løsninger på. Det kommer vi til at vende tilbage til, når vi skal forhandle om en grøn mobilitetsplan. Men spørgsmålet om at indføre en afgift for folk, som kører til og fra arbejde, handler om, at vi ikke vil beskatte mobilitet«.

»Hvis der var et utroligt velfungerende kollektivt transportsystem, så ville der være et alternativ, men der er nogle udfordringer med den kollektive transport, som ikke er løst i hovedstadsområdet. Derfor kan folk heller ikke bare skift ikke skifte bilen ud og vælge den kollektive trafik til i alle tilfælde, og det må vi først og fremmest sikre«.

Det bliver aldrig sådan, at alle bare kan hoppe på toget, heller ikke i hovedstadsområdet.

»Nej, men en trængselsafgift vil forudsætte, at der var en væsentlig forbedring af den kollektive transport i forhold til i dag, hvis det skulle være et reelt alternativ. Derfor vil det blive en beskatning af mobilitet, mere end en beskatning af trængsel. Det ønsker regeringen ikke«.