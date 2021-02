Trængselsafgift blev fældet af ni år gammelt spøgelse

Et system, som er nemt at indføre, som giver trekvart milliard i statskassen, og som kommer miljøet og virksomhederne til gavn. What’s not to like, var det mest oplagte spørgsmål, da en ekspertkommission med tidligere Dong-direktør Anders Eldrup i spidsen og sekunderet af det tunge embedsværk fredag fremlagde et forslag til en trængselsafgift i København. Men i løbet af få timer var forslaget pustet af bordet af et ni år gammelt spøgelse.

Betaling for at køre ind i hovedstæder er kendt fra blandt andet Oslo, Stockholm og London. Logikken bag trængselsafgifter er, at det vil få nogle af bilisterne til at hoppe i sadlen eller springe på toget. Så bliver der renere luft med mindre udstødning og bedre plads til resten af bilerne, der kan komme hurtigere frem end syv kilometer i timen. Så langsomt går det på de værste strækninger i myldretiden, når ikke der er coronanedlukning.

Især virksomhederne vil tjene på færre bilkøer. Fordelen ved kortere ventetid overstiger langt selve trængselsafgiften, pointerer Otto Anker Nielsen. Han leder DTU’s transportforskning og har siddet med i så godt som alle ekspertgrupper, der har rådgivet skiftende regeringer det seneste årti.

Eldrup-Kommissionens rapport foreslår i første omgang en detaljeret analyse af trængselsafgifter. Otto Anker Nielsen selv tøver ikke med sin klare anbefaling. Anders Eldrup nævner trængselsafgiftens positive indflydelse på hele samfundets økonomi, når han bliver spurgt til sin personlige holdning.