Virolog: Det giver god mening at lukke skolerne i Ishøj igen

Myndighedernes beslutning om at lukke skolerne i Ishøj igen for at få styr på smittestigningen giver god mening, siger professor i eksperimentel virologi, Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet.

»Man har kunnet måle en øget trafikaktivitet i forbindelse med åbning af skolerne«, siger han.

Ishøjs borgmester, Ole Bjørstorp, er rasende over beslutningen om at sende eleverne fra 0.-4. klasse hjem igen og kalder for »vanvittig« og en straf af børnene.

»Det er jo de voksne, der har smitten. Det er jo ikke børnene og skoleeleverne. Hvorfor slår man ned på dem?«, siger borgmesteren til TV 2.

Men i følge Allan Randrup Thomsen kommer man ikke uden om, at skoleåbningen har en bølgeeffekt ud i samfundet og øger den sociale aktivitet.