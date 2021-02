Han forsøgte at forhindre terror-angreb: Unge somaliske mødre får skuddræbt filmmands pris

Hvert år på dagen for Finn Nørgaards død, 14. februar, mødes politikere, ildsjæle, fageksperter samt familie og venner for at mindes instruktøren og for at hædre mennesker og foreninger i civilsamfundet, som gør en prisværdig indsats.

I år går Finn Nørgaard Prisen til SAHAN, en gruppe somaliske mødre fra Vollsmose i Odense, skriver Finn Nørgaard Foreningen i en pressemeddelelse.

SAHAN, der betyder ’Fremad sammen’, består af omkring 100 primært somaliske kvinder, der har sat sig for at forhindre kriminalitet og radikalisering hos områdets drenge og unge mænd. Foreningen SAHAN er apolitisk og uden religiøs tilknytning. Med prisen følger et arbejdslegat på 50.000 kr.

I sin begrundelse for at hædre kvinderne, skriver foreningen, at »det er en ære at give prisen til jer, seje kvinder fra Vollsmose, der tager sagen i egen hånd for at sikre, at børnene styrer uden om ekstremisterne og banderne i lokalområdet. I siger klart nej til de mørkemænd, der lokker jeres børn med frelse, status, dyre biler og hurtige penge«.

Finn Nørgaard blev dræbt af den 22-årige Omar El-Hussein, da han forsøgte på at forhindre angrebet på kulturhuset Krudttønden i 2015, som resulterede i et af de mest alvorlige terroranslag i Danmark. Efter midnat, 15. februar, skød og dræbte El-Hussein den jødiske vagtmand Dan Uzan foran synagogen i Krystalgade. Ved den lejlighed blev også seks betjente såret. Gerningsmanden blev senere på døgnet skudt ned af betjente fra Politiets Aktionsstyrke under en skudveksling på Svanevej i Københavns Nordvestkvarter.