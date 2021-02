67-årig enke blev narret: »De sidder ved gud og roder i dødsannoncer for at finde deres næste offer. Og jeg gik lige i fælden«

Sorgen sad stadig tungt i Inger Nielsen, da de ringede fra skifteretten i slutningen af marts.

Hun havde netop mistet sin mand, overstået den svære bisættelse, det obligatoriske kaffebord og de bevægende taler. Nu manglede hun bare at få boet gjort op i skifteretten.

Men så ramte coronapandemien Danmark med stormstyrke. Alt blev lukket ned. Det var derfor, den høflige mand fra skifteretten ringede hjem til Inger Nielsen:

»Han beklagede flere gange, at han var nødt til at forstyrre midt i min sorg. Men eftersom myndighederne også havde lukket skifteretterne, var vi nødt til at klare den økonomiske del af boet over telefonen«, fortæller 67-årige Inger Nielsen fra hjemmet i Roskilde.